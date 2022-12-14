الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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بينهم أميركيّ واحد.. أوكرانيا تكشف عن عملية لتبادل الأسرى مع روسيا

منذ 40 دقيقة
عملية سابقة لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

عملية سابقة لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

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في عملية تبادل أسرى جديدة بين كييف وموسكو، أعلنت الرئاسة الأوكرانية اليوم الأربعاء، الإفراج عن 64 أوكرانيًا وأميركي واحد.

فقد قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري ييرماك على تليغرام، إنّ “64 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، الذين قاتلوا في منطقتَي دونيتسك ولوغانسك خصوصًا يعودون إلى وطنهم”، مشيرًا إلى أنّ أميركيًا واحدًا يُدعى سويدي موريكيزي “أُفرج عنه أيضًا” في العملية.

كما أوضح ييرماك أنه خلال عملية التبادل، اليوم الأربعاء، “تمّت استعادة أربع جثث”.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، أنّ موريكيزي أوقف في حزيران/يونيو في شرق أوكرانيا، قبل أن يُدان مطلع آب/أغسطس “لمشاركته في تظاهرات موالية لأوكرانيا ومناهضة لروسيا، وتحريضه على الكراهية العرقية” في خيرسون (جنوب) في بداية النزاع.

كذلك نقلت وكالة “تاس” عن محاميه أثناء إدانته، قوله إنّه وجد نفسه في هذه التجمّعات “بالصدفة”، وقال إن موكّله “لم يشارك يومًا في العمليات العسكرية” في منطقة دونيتسك، مضيفًا أنه “يعمل في ملهى ليلي في خيرسون”.

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