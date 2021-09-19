بينهم امرأة عراقية.. اكتشاف 4 جثث عند الحدود البولندية البيلاروسية

أكدت وزارة الخارجية العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واع” وفاة مواطنة عراقية في المنطقة الحدودية بين بولندا وبيلاروسيا.

ونقلت الوكالة عن بيان للمتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قوله إن “وزارة الخارجيّة وعبر سفارة جمهورية العراق في موسكو، تتابع باهتمامٍ بالغ حادث وفاة مواطنة عراقيّة على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وبولندا، وإمكانية التنسيق مع السلطات المعنية في كلا البلدين للوقوف على تفاصيل أكثر دقة”.

يشار إلى أنه عُثر اليوم على 4 جثث عند الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وفق مسؤولين من البلدين، بعد حوالي أسبوع على فرض وارسو حالة طوارىء عند حدودها في أعقاب التدفق المستمر المهاجرين.

وذكر حساب تابع لحرس الحدود البولندي على تويتر: “اليوم (الأحد) تم اكتشاف جثث ثلاثة أشخاص في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا”.

وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود، آنا ميشالسكا، لوكالة الأنباء البولندية “باب” إن الجثث عثر عليها في ثلاثة أماكن مختلفة و”من المحتمل أن تكون لمهاجرين غير شرعيين”.

كذلك عثر الأحد على جثة رابعة لامرأة عراقية على الجانب البيلاروسي من الحدود.

ونقلت وكالة بلتا الحكومية عن، يفغيني أوميس، مسؤول حرس الحدود البيلاروسي قوله “عثر على جثة امرأة غير سلافية على بعد متر واحد من الحدود”.

وبحسب قوله فإن “دلائل واضحة” تشير إلى أن جثة المرأة “سُحبت” من الجانب البولندي من الحدود.

وقال زوجها إن حرس الحدود البولنديين اقتادوهما رغماً عنهما حفاة وتحت التهديد إلى الجانب البيلاروسي.

وبحسب الوكالة عثر على جثة المرأة إلى جانب ثلاثة أطفال عراقيين تراوح أعمارهم بين 5 و7 سنوات على قيد الحياة، على جزء من الحدود البولندية البيلاروسية.

وفتح تحقيق من الجانب البيلاروسي ودُعي ممثلون من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين للتوجه إلى المكان، بحسب المصدر نفسه.

وكان حرس الحدود البولندي أفاد عن العثور على ثمانية مهاجرين منهكين في منطقة أخرى تغطيها المستنقعات قريبة من الحدود.