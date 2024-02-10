السبت 29 رجب 1445 ﻫ - 10 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينهم جندي إماراتي.. مقتل خمسة في إطلاق نار في مقديشو

منذ 16 دقيقة
عناصر أمن في مقديشو بعد هجوم إرهابي

عناصر أمن في مقديشو بعد هجوم إرهابي

A A A
طباعة المقال

أفاد مصدر بالجيش وموظفون في مستشفى لرويترز إن خمسة أشخاص بينهم مسؤولون عسكريون صوماليون وجندي إماراتي قتلوا اليوم السبت بعد أن فتح جندي النار داخل قاعدة عسكرية بالعاصمة مقديشو.

وكان وقع انفجار في السادس من فبراير في سوق شعبي في الهواء الطلق بالعاصمة الصومالية مقديشو، أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وذكر حسن علي، وهو تاجر في سوق بكارة لرويترز: “أحصيت 10 قتلى و15 جريحا. دُمر متجري بالكامل. الانفجارات وقعت في أربعة أماكن بوسط السوق”.

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من إعلان قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال استكمال المرحلة الثانية من انسحابها، الذي يشمل 3000 جندي بعد تأخير لأربعة أشهر.

وقالت قوة حفظ السلام، في بيان وقتها، إن “بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس).. استكملت المرحلة الثانية من الانسحاب والتي تضمنت خفض عديد القوات بمقدار 3000 جندي”، بحسب فرانس برس.

وسلمت “أتميس” 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دوليا وأغلقت قاعدتين أخريين.

وتواصل حركة “الشباب” شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية بما فيها العاصمة، رغم هجوم مضاد للقوات الحكومية وضربات جوية أميركية وعمليات على الأرض لقوة الاتحاد الإفريقي.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مروحية روسية
روسيا تعثر على جثث طاقم مروحية "مي-8" المحطمة في أونيجسكويه
وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي ينتقد خفض "موديز" لتصنيف إسرائيل الائتماني
استنفار أمني في إسطنبول
إصابة امرأة إثر هجوم مسلح وسط إسطنبول

الأكثر قراءة

النقل البري
تعرفة جديدة للنقل قريباً.. هل يصبح "السرفيس" 450 ألف ليرة!؟
غارة إسرائيلية قرب صيدا
لأول مرة منذ اندلاع الحرب غارة إسرائيلية قرب صيدا.. من كان المستهدف؟
فيديو.. سيول كارثية تجتاح قرى في عكار وتحاصر المنازل