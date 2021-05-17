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عقوبات أمريكية على وزراء وحاكم المصرف المركزي في بورما

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 17 - مايو - 2021 9:00 مساءً
النظام العسكري في ميانمار

النظام العسكري في ميانمار

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فرضت واشنطن اليوم الاثنين، عقوبات على 13 مسؤولا بورميا بينهم وزير الشؤون الإثنية تون أونغ مينت والوزير المكلف شؤون الحدود تون تون ناونغ وحاكم المصرف المركزي ثان نيين، وفق بيان لوزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنهم “أعضاء رئيسيون في النظام العسكري في ميانمار (بورما) الذي يقمع بعنف الحركة المؤيدة للديموقراطية في البلاد ويتحمل مسؤولية الهجمات العنيفة والدامية ضد الشعب البورمي، وخصوصا قتل الأطفال”.

ومن شأن عقوبات وزارة الخزانة الأميركية تجميد جميع “الأملاك والفوائد على الأصول” التابعة للأشخاص المعنيين الاثنين والموجودة في الولايات المتحدة، أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين.

وأضافت إدارة بايدن أن “الجيش البورمي يستمر في انتهاك حقوق الإنسان وقمع الشعب البورمي” مؤكدة أن هذه العقوبات لا تستهدف الشعب البورمي.

وقالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أندريا جاكي في بيان “يُظهر إجراء اليوم التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائنا الدوليين للضغط على الجيش البورمي وتعزيز محاسبة المسؤولين عن الانقلاب والعنف الدائر”.

وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن فرضت عقوبات في أبريل على شركات بورمية عامة تسيطر على صادرات الخشب واللؤلؤ.

كما علقت إدارة بايدن في مارس صفقة تجارية.

واستولى الجيش البورمي في الأول من فبراير على السلطة بتوقيفه الحاكمة المدنية أونغ سان سو تشي، وهو يقمع بعنف الحركة الاحتجاجية ما أسفر عن سقوط مئات القتلى.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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