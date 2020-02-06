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بينهم حالة خطيرة..إصابة 14 إسرائيليا بعملية دهس في القدس

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أصيب 14 إسرائيليًا، فجر الخميس، فيما يعتقد أنها عملية دهس على خلفية أمنية في إحدى مناطق القدس الغربية.

وأفاد مراسل سكاي نيوز أن أحد المصابين بحالة خطيرة، بينما إصابة آخر متوسطة، و12 آخرين بجروح طفيفة.

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وقالت مصادر في الشرطة الاسرائيلية إن عمليات البحث والتمشيط عن السيارة المتورطة في العملية، ما زالت مستمرة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنّها “عالجت ونقلت” إلى المستشفيات 14 شخصًا، أصيبوا بجروح جراء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضم العديد من المقاهي والمطاعم.

بينما قال متحدّث عسكري لوكالة فرانس برس إنّ الجيش على عِلم بهجوم محتمل ارتكبه شخص يقود سيارة في المنطقة.

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