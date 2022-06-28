موسكو تضيف 25 شخصية أميركية لقائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء الواقع في 28 حزيران، عن توسيع قائمة الشخصيات الأميركية الممنوعين من دخول روسيا، وقررت إدراج 25 فردا آخر بينهم زوجة وابنة الرئيس جو بايدن.

“وقالت الوزارة في بيان: “ردا على العقوبات الأميركية المتزايدة باستمرار ضد الشخصيات السياسية والعامة الروسية، تم إدراج 25 مواطنا أميركيا بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ ينتهجون سياسة معادية لروسيا، وأعضاء في ما يسمى مجموعة ماكفول يرماك، التي تعمل على وضع توصيات معادية لروسيا، وكذلك أفراد من أسرة الرئيس جو بايدن”.

وبحسب وزارة الخارجية فإن قائمة العقوبات ضمت جيل بايدن زوجة الرئيس الأميركي، وابنتهما آشلي بايدن.