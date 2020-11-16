بينهم سبع نساء.. القوات البحرية التونسية تنقذ 24 مهاجراً من الغرق

أعلنت الشلطات التونسية أن قواتها البحرية استطاعت إنقاذ 24 مهاجراً اليوم الاثنين، قبالة السواحل التونسية الشرقية.

أنقذت القوات البحرية التونسية الاثنين 24 مهاجرا من جنسيات افريقية قبالة السواحل الشرقية، على ما أفادت وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان لها أنها “أنقذت ثلاث وحدات (سفن) بحرية تابعة لجيش البحر ظهر اليوم الاثنين 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة، من بينهم سبع نساء وتراوح أعمارهم بين 14 و36 عاما”.

وكان المهاجرون على متن قارب عرض البحر “على وشك الغرق بعد تسرب المياه إليه”، في شمال شرق جزيرة قرقنة (وسط شرق) على بعد حوالى 18 كيلومترا، وفقا للوزارة.

وتتواصل عمليات الهجرة من تونس إلى أوروبا خصوصا في اتجاه سواحل إيطاليا حيث يأمل المهاجرون في إيجاد وظائف وآفاق عيش أفضل هروبا من تداعيات الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد على اقتصاد البلاد.

وأفاد المهاجرون السلطات العسكرية أنهم أبحروا من سواحل ولاية صفاقس (وسط شرق) ليل الاحد “بنية اجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي”.

وبلغت عمليات الهجرة ذروتها في تونس عام 2011 قبل أن تتراجع بشكل حاد ثم تتزايد من جديد منذ 2017 بسبب ارتفاع نسبة البطالة واستمرار التفاوت العميق بين مناطق البلاد بعد عشرة أعوام من ثورة شعبية.

ومنذ بداية 2020 حتى منتصف أيلول ، جرى اعتراض 8581 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرا انطلاقا من السواحل التونسية، بحسب أرقام وزارة الداخلية. وبين هؤلاء 2104 أجانب وغالبيتهم من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء.

وتمثل الهجرة أحد الملفات الحساسة التي يبحثها المسؤولون الأوروبيون والتونسيون وخصوصا اثر تزايد عدد المهاجرين من جنسيات افريقية ممن يصلون الى تونس ويحاولون عبور المتوسط.