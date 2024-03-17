الأحد 7 رمضان 1445 ﻫ - 17 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينهم سيدة مصابة بالسرطان.. ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية

منذ 20 دقيقة
جنود الاحتلال في الضفة الغربية

جنود الاحتلال في الضفة الغربية

A A A
طباعة المقال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد (25) فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة من سكان غزة، وطفل، وجريح، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، جنين، طولكرم، رام الله، والقدس.

وبحسب مؤسستا الأسرى تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وقالت المؤسستان إن قوات الاحتلال أقدمت يوم أمس على اعتقال سيدة من سكان غزة مصابة بالسرطان، وذلك أثناء توجهها للعلاج في مدينة القدس لإتمام علاجها، وذلك في إطار حملات الاعتقال المتصاعدة في الضّفة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت من خلالها كافة الفئات، ولم تستثنّ الجرحى والمرضى وكان من بينهم مصابون بالسّرطان

يذكر أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (7630)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

مركبات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي
غزة تحت النار
تفاصيل خطة إسرائيل للمنطقة العازلة في غزة.. ما مصير القطاع؟
علما روسيا وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية: سيطرنا على بلدة جديدة في منطقة زابوريجيا
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
طوفان الأقصى
صحيفة أمريكية: جيش الاحتلال عالق في غزة بما يشبه "الاحتجاز"

الأكثر قراءة

جبران باسيل
تصعيد خطير من باسيل: حزب الله خرج من التفاهم حين تخلى عن بناء الدولة!
الوزير بسام مولوي
قرار مفاجئ لوزير الداخلية يتعلق بمصلحة تسجيل السيارات
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"
رسالة "فيديو" من حزب الله للجيش الإسرائيلي.. "بتوسع منوسع"