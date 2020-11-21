بينهم ضابط عراقي كبير.. كمين لداعش يوقع 8 قتلى عسكريين

أعلنت مصادر أمنية عراقية مساء اليوم السبت، عن مقتل 8 أشخاص من قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي، إثر تعرضهم لكمين نفذه عناصر مسلحة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة تقع على بعد 200 كيلومتر شمالي بغداد

وأوضحت المصادر أن انفجارا حدث على الطريق الرابط بين منطقة الزوية، وقرية “المسحك”، بمحاذاة جبل مكحول في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وأكدت مصادر من الحشد العشائري بالمحافظة أن قوات من الشرطة و الحشد العشائري توجهوا إلى مكان الانفجار، ووقعوا بكمين لعناصر من داعش قاموا بفتح النار تجاههم.

وأضافت المصادر، بأن مواجهات اندلعت بين الطرفين خلفت قتلى وجرحى في صفوف الشرطة والحشد العشائري، وأن بين القتلى ضابط برتبة عقيد ومنتسب وعنصر من الحشد العشائري.

كما أكدت المصادر أن الاشتباكات مازالت مستمرة بسبب وجود قناص من التنظيم يعرقل فض الاشتباك وعملية سحب القتلى والمصابين.