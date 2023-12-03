الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
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بينهم طفلان.. أمريكي يقتل 4 من أسرته طعناً بالسكين في "كوينز" بنيويورك

منذ 8 دقائق
الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية

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ذكرت السلطات الأمريكية أن رجلا يحمل سكينا قتل أربعة من أفراد أسرته، من بينهم طفلان في منزل بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك اليوم الأحد قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

وقالت شرطة مدينة نيويورك إن فتاة اتصلت للإبلاغ عن الحادث الذي وقع في حي فار روكاواي بكوينز وقالت إن “أحد أقاربها يقتل أفراد عائلتها”.

وأضافت الشرطة للصحفيين أن المشتبه به البالغ من العمر 38 عاما طعن اثنين من أفراد الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحادث، ليطلق أحدهم النار عليه فيرديه قتيلا.

وأفادت بأن المشتبه به سبق اعتقاله بسبب واقعة عنف منزلي. ونُقل الضابطان المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت الشرطة إن الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا للطعن حتى الموت هم صبي يبلغ من العمر 12 عاما، وفتاة 11 عاما، وامرأة 44 عاما، ورجل في الثلاثينيات من عمره. وأضافت أنها عثرت على الطفل البالغ من العمر 11 عاما أمام المنزل، بينما كان الثلاثة الآخرين داخل غرف النوم.

وأوضحت الشرطة أن شخصا خامسا تعرض للطعن، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عاما، وأنها ترقد في المستشفى في حالة حرجة.

وأضافت الشرطة إن المشتبه به أشعل النار في أريكة في غرفة المعيشة بالمنزل وهو ما أجبر أفراد الشرطة على انتظار وصول فرق الإطفاء قبل الدخول إلي المنزل.

    المصدر :
  • رويترز

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