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بينهم قائد سابق في الحرس الثوري.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيّين كبار

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2023 6:48 مساءً
الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري الإيراني

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أعلنت كندا، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، تستهدف سبعة أشخاص تتهمهم بالتورط في أنشطة تهدد السلم والأمن الدوليين.

وذكرت وزارة الخارجية الكنديّة في بيان، أنّ من بين الأفراد المشمولين بالعقوبات قائدًا سابقًا في الحرس الثوري ومسؤولين إيرانيين كبارًا آخرين مرتبطين بكيانات تزود قيادة الأمن في إيران بالمواد والمعدات.

وأضافت الوزارة أنّ العقوبات تستهدف أيضًا أفرادًا يشغلون مناصب عليا في شركات تديرها الدولة وتنتج طائرات قتالية مسيرة تستخدمها القوات المسلحة الإيرانية أو يتم تصديرها لروسيا. بينما تنفي إيران باستمرار إرسال طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وسيُمنع الأفراد المستهدفون من دخول كندا وسيُفرض حظر على التعامل معهم سيؤدي فعليًا إلى تجميد أي أصول لهم في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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