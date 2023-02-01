بينهم قائد شرطة.. مسلحون يقتلون 8 أشخاص في شمال وسط نيجيريا

قالت الشرطة النيجيرية ومصدر أمني (الأربعاء 1-2-2023) إن مسلحين قتلوا ثمانية أشخاص، بينهم قائد شرطة، في شمال وسط نيجيريا في أحدث أعمال عنف قبل انتخابات رئاسية وبرلمانية تجرى هذا الشهر.

ويمثل انعدام الأمن مشكلة كبيرة للناخبين في بلد تروع فيه العصابات المسلحة المواطنين في القرى وعلى الطرق السريعة، إلى جانب عمليات الخطف التي يقوم بها المسلحون من أجل الحصول على فدية.

وقالت أنين سيويزي كاثرين المتحدثة باسم شرطة ولاية بينوي إن قوات الشرطة في الولاية استجابت لنداء استغاثة بعد أن قطع مسلحون طريق ماركودي-ناكا، مما أجبر المسافرين على الفرار.

وأضافت في بيان أن قائد شرطة بلدة ناكا محمود أبو بكر قاد مجموعة من الضباط واشتبكوا مع المسلحين في معركة بالأسلحة النارية.

وتابعت “أصيب قائد الشرطة بأعيرة نارية ونُقل سريعا إلى مستشفى ناكا العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة”.

وقال مصدر في الشرطة إن شرطيين آخرين قتلا بالرصاص خلال الاشتباك.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن المسلحين قتلوا خلال فرارهم طفلين وثلاث سيدات في قرية قريبة.