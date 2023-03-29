بينهم قياديان.. مصرع 4 مقاتلين تابعين لحزب الله في سوريا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصرع 3 عناصر تابعين لحزب الله في سوريا بينهم قيادي فبل أيام في البادية السورية، إضافة لمصرع قائد عسكري للحزب في القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع إيرانية في 24 من آذار الحالي.

وفي التفاصيل، فقد قتل 3 من “حزب الله” في 27 آذار، نتيجة انفجار لغم أرضي، بسيارتهم أثناء تنفيذهم مهمة عسكرية، ما بين قرية الكوم ومدينة السخنة بريف حمص الشرقي.

أما القتيل الرابع، فقد تأكدت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، من هوية أحد القتلى بالقصف الأمريكي في 24 آذار، على مواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور، وهو قيادي عسكري في “حزب الله”.

وأشار المرصد السوري حينها، إلى أن طائرات حربية أميركية شنت غارات جوية على دفعتين، مستهدفة مستودع سلاح وذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل اسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور، ومواقع أخرى في بادية البوكمال وأطراف الميادين الجنوبية.

وأسفر القصف حينها عن مقتل 19 من العسكريين، هم: 11 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، و3 من قوات النظام، و5 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.