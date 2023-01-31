بينهم قيادي.. مقتل 3 عناصر من القاعدة بغارة جوية شرق اليمن

أعلنت مصادر عسكرية يمنية فجر اليوم، مقتل 3 من عناصر تنظيم القاعدة بينهم قيادي بارز يدعى “حسان الحضرمي”، إثر غارة جوية نفذتها طائرة دون طيار يعتقد أنها أمريكية مساء الاثنين، في مدينة مأرب شمال شرق اليمن.

ويعد الحضرمي، وفق تقارير إعلامية، أحد أبرز خبراء تصنيع العبوات الناسفة والمتفجرات في تنظيم القاعدة الإرهابي، فضلا عن كونه قياديا بارزا في صفوف التنظيم على مستوى اليمن.

وكانت وسائل إعلام يمنية تداولت أنباء عن استهداف غارة جوية نفذتها طائرة دون طيار، إحدى السيارات التي كانت تقف على مقربة من محطة لتزويد السيارات بالوقود، وذلك في منطقة الصمدة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب.

ليتضح في ما بعد أن السيارة المستهدفة كان يتواجد على متنها 3 أفراد من عناصر تنظيم القاعدة.

تجدر الإشارة إلى أن القيادي بتنظيم القاعدة حسان الحضرمي كان قد نجا الشهر الماضي من غارة جوية استهدفت أحد المساكن التي كان يقطنها في محافظة مأرب، ونجم عن ذلك تعرضه لإصابات متفاوتة.