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بينهم لبناني.. الأرجنتين تعتقل 3 أشخاص يُشتبه في تخطيطهم لهجوم

منذ 10 دقائق
الشرطة الأرجنتينية

الشرطة الأرجنتينية

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اعتقلت السلطات في الأرجنتين 3 أشخاص يحملون الجنسيتين السورية واللبنانية، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم إرهابي في البلاد، حسبما قالت وزيرة الأمن وأكدت الشرطة الاتحادية، الأربعاء.

ولم تقدم السلطات أي تفاصيل أخرى عن المشتبه بهم، لكنها قالت إن المسؤولين يحققون في أهدافهم من زيارة الأرجنتين، وفي أمر طرد يبلغ وزنه 35 كيلوغرامًا كان في طريقه من اليمن إلى أحد المشتبه بهم.

وقالت الشرطة الاتحادية الأرجنتينية في بيان: “ظهرت مؤشرات على احتمال دخول 3 مواطنين من أصل سوري ولبناني إلى البلاد، وكان من المقرر أن يجتمعوا في مدينة بوينس أيرس، بعد وصولهم على متن رحلات جوية مختلفة، للتخطيط لعمل إرهابي في نهاية المطاف”.

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