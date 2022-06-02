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بينهم مستشار بوتين المالي.. عقوبات أمريكية جديدة مرتبطة بروسيا

2 - يونيو - 2022
أمركيا تواصل فرض العقوبات على روسيا

أمركيا تواصل فرض العقوبات على روسيا

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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا، مشيرة إلى أنها تشمل 17 فردًا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا جاء فيها، أن العقوبات الجديدة المتعلقة بروسيا تشمل سيرجي رولدوجين مستشار بوتين المالي، والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وتابعت، أن العقوبات الجديدة تستهدف أيضا 16 كيانًا روسيًا، و7 سفن، و3 طائرات.

وفي سياق متصل، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لرويترز، إن سفراء دول الاتحاد وافقوا بشكل نهائي، الخميس، على الجولة السادسة من العقوبات على روسيا بسبب عمليتها في أوكرانيا.

وتشمل العقوبات حظرا جزئيا على النفط، وشطب سبيربنك، أكبر بنك في روسيا من نظام سويفت الدولي، وتأتي بعدما حالت المجر دون تحقيق الإجماع اللازم لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين بتصميمها على مطالبها الوطنية.

وقال الدبلوماسي، الخميس، إن الاتفاق أصبح ممكنا أخيرا بعد أن وافقت الدول الأخرى في الاتحاد وعددها 26 على رفع اسم البطريرك كيريل رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وحليف الكرملين المقرب من القائمة السوداء المقترحة لاسترضاء بودابست.

وتابع الدبلوماسي، أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ مساء غدا الجمعة ما لم تبد دولة عضو اعتراضات، وبعد ذلك بفترة وجيزة يبدأ الفرض القانوني للعقوبات.

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