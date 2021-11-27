بينهم نساء وأطفال.. الأمن الإيراني يعتقل 120 متظاهرا في احتجاجات أصفهان

كشفت منظمة حقوقية إيرانية ، السبت، عن اعتقال الأمن الإيراني أكثر من 120 شخصًا، وتقلهم إلى سجن ”دستغرد“ خلال احتجاجات الجمعة في محافظة أصفهان وسط إيران.

واقلت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، نقلاً عن مصدر وصفته بالمطلع أن ”من بين المعتقلين مسنين ونساء وشبابا دون سن 18 حتى 30 عاماً“، موضحاً أن ”الأوضاع في المعتقل سيئة للغاية وغير آمنة تماماً. والمعتقلون يُعاملون بقسوة شديدة“.

وقال مصدر إنه ”تم إحضار رجلين مسنين تتراوح أعمارهما بين 65 و 70 عاما ونقلا بالخطأ إلى القاعة رقم 2، وكان الرجلان المسنان في حالة سيئة للغاية وكانت وجوههما ملطخة بالدماء“.

وأشار إلى أنه ”كل بضع ساعات، تقوم قوات المخابرات والشرطة بإحضار المتظاهرين المحتجزين في شاحنة وتسليمهم إلى مركز الاحتجاز“.

وأوضحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن ثلاثة متظاهرين نُقلوا إلى جناح ”الطب والمشرحة“ في السجن، وربما يكونون قد لقوا مصرعهم.

وشهدت محافظة أصفهان أمس الجمعة احتجاجات واسعة تخللها قمع قوات الأمن للمتظاهرين المطالبين بمعالجة أزمة المياه والجفاف الذي تعاني منه المحافظة.

وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي استمرار الاحتجاجات على شكل مسيرات ليلية في بعض أنحاء أصفهان، حيث ردد المتظاهرون شعارات مثل ”الموت للدكتاتور“، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.

من جانبه، قال محمد رضا مير حيدري، قائد قوة شرطة أصفهان، إن ”أسباب الالتهاب في أصفهان“ سيتم التعامل معها بعد تحديدها، معترفاً بإصابة ”عدد من الأشخاص“ في احتجاجات الجمعة، وقال أيضا ”إن عددا من ضباط إنفاذ القانون أصيبوا“.

ويوم الجمعة، ورد أن قوات الأمن حاولت منع المزيد من المتظاهرين من دخول نهر زاينده رود الذي يعاني الجفاف وأصبح مركزاً للاحتجاجات في أصفهان.

وفي غضون ذلك، امتدت الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين إلى شوارع المدينة، وتُظهر مقاطع الفيديو والصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي قوات الأمن وهي تطلق الرصاص والغاز المسيل للدموع على متظاهرين يحتجون على عدم كفاءة إدارة إمدادات المياه في أصفهان.

وفي الوقت نفسه، تم نشر تقارير عن انقطاع الإنترنت عبر الهاتف المحمول في الأجزاء الوسطى من أصفهان.

وفي السياق، أكدت منظمة ”نت بلوكس“، التي ترصد انقطاع الإنترنت في العالم، يوم الجمعة، تقليص الوصول إلى الإنترنت في إيران اعتبارًا من صباح الخميس.

وذكرت المنظمة أن ”التعطيل وقلة الوصول كان لهما تأثير كبير، وقد يكون ذلك مرتبطًا بالاحتجاجات ضد سياسات إدارة المياه لحكومة الجمهورية الإسلامية“.