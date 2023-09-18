بينهم هانا ماليار.. إقالة نواب وزير الدفاع الأوكراني

قالت الحكومة الأوكرانية، الاثنين، إنها قررت إقالة ستة نواب لوزير الدفاع بينهم هانا ماليار التي كانت تقدم إفادات متكررة بشأن المواجهات الأخيرة في الحرب مع روسيا.

ولم تذكر الحكومة سبب الإقالة.

وكانت أوكرانيا قد عينت رستم عمروف وزيرا جديدا للدفاع في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، في بداية شهر سبتمبر إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف، في أكبر تغيير في الجيش خلال الحرب.

ويأتي القرار، بعد ساعات من إعلان ريزنيكوف، أن بلاده تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف مع شنها مزيدا من الهجمات بهذه الطائرات على أراض روسية.