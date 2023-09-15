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بينهم والدها.. الشرطة البريطانية تتهم 3 أشخاص بقتل طفلة

منذ 37 دقيقة
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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اتّهمت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، ثلاثة أشخاص بقتل الطفلة سارة شريف (10 أعوام) التي عثر عليها ميتة في منزلها الشهر الماضي، ومن بين المتهمين والدها.

وعثرت الشرطة على سارة وقد تعرضت لإصابات خطيرة في منزلها في بلدة ووكينغ في جنوب غرب لندن في العاشر من أغسطس/ آب. وكان والدها عرفان شريف (41 عامًا) وصديقته بيناش بتول (29 عامًا) وعمها فيصل مالك (28 عامًا) سافروا جميعًا إلى باكستان في اليوم السابق.

ثم عادوا إلى بريطانيا يوم الأربعاء، عندما ألقت السلطات القبض عليهم في مطار جاتويك في لندن بعد نزولهم من رحلة جوية قادمة من دبي.

وقالت شرطة مقاطعة ساري، إن الثلاثة متهمون بالقتل والتسبب في وفاة قاصر أو السماح بذلك. ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة غيلدفورد في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة في بيان: “أبلغنا والدة سارة بأحدث المستجدات وهي تتلقى الدعم من ضباط متخصصين”.

    المصدر :
  • رويترز

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