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بينهم وزير الداخلية.. أوكرانيا تكرم ضحايا حادث تحطم طائرة

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 21 - يناير - 2023 5:10 مساءً
من مكان تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

من مكان تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني

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أجهش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبكاء، السبت، أثناء حضور مراسم لتأبين سبعة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر قبل أيام.

وقُتل وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه يفهيني ينين وخمسة من المسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة عندما سقطت طائرتهم الهليكوبتر من طراز سوبر بوما فرنسية الصنع وسط أجواء ضبابية فوق روضة أطفال على الضواحي الشرقية لكييف يوم الأربعاء.

وقُتل سبعة آخرون في الحادث، منهم طفل، ولا يزال المسؤولون يحققون في سبب تحطم الطائرة.

وكتب زيلينسكي في رسالة عبر تطبيق تيليجرام اليوم “الحزن الذي لا يوصف… أوكرانيا تفقد أبناءها وبناتها كل يوم”.

وقدم زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا التعازي لأقارب الضحايا داخل المركز الثقافي الأوكراني الكبير في وسط كييف.

ووصف كيريلو بودانوف رئيس المخابرات العسكرية وفاة موناستيرسكي بأنها “خسارة فادحة”.

وقال لوسائل الإعلام الأوكرانية “لولا (موناستيرسكي) لكان كل شيء مختلفا تماما”، في إشارة إلى المقاومة الأوكرانية للغزو الروسي منذ 24 فبراير شباط.

وقال “إنه بطل حقيقي لهذا البلد”.

    المصدر :
  • رويترز

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