بينهم 17 طفلاً.. 83 شهيداً في غزة بسبب القصف الإسرائيلي حتى الآن

مع تواصل العمليات العدائية للقوات الإسرائيلية تجاه المدنيين في غزة، فقد ارتفع عد الشهداء في القطاع إلى 83 شهيداً بينهم 17 طفلا و7 سيدات.

الحصيلة التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، اشارت أيضاً إلى ان عمليات البحث عن مصابين أو قتلى تحت الأنقاض متواصلة.

وفي وقت سابق أفادت مصادر طبية بأن 388 شخصا أُصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم 115 طفلا، و50 امرأة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي ، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

كما اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعرب عن أمله في وقف مبكر لتصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وقبل يوم من ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الفلسطينيين سيواصلون اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أنفسهم، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم بعمليات تطهير عرقي في القدس موجهة ضد وجود الفلسطينيين.

واشتد في الآونة الأخيرة تبادل القصف الصاروخي بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.