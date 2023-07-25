بينهم 7 جنود.. مقتل 34 شخصًا في هجوم لعصابة مسلّحة في نيجيريا

أعلن رئيس جماعة أهلية وسكان أنّ 34 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، بينهم سبعة جنود، في هجوم شنته عصابة مسلحة في ولاية زامفارا في شمال غرب نيجيريا.

وقال إسماعيل ماجاجي، وهو رئيس جماعة حراسة محلية، لرويترز، إنّ الهجوم وقع بعد ظهر أمس الإثنين على قرية دان جولبي النائية في دائرة مارو الحكومية المحلية بالولاية.

وقال أحد سكان القرية إنّ “27 قرويًا قتلوا في الهجوم، بينما تعرض سبعة عسكريين لكمين وهم في طريقهم لمساعدة القرية من الهجوم المروع”.

هذا وتسببت عصابات مسلحة في إشاعة الفوضى في شمال غرب نيجيريا في السنوات الثلاث الماضية، وخطف مسلحون آلاف الأشخاص وقتلوا المئات وجعلوا السفر عن طريق البر غير آمن، وكذلك الزراعة في بعض المناطق.