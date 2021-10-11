الجمعة 30 ذو الحجة 1443 ﻫ - 29 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بينيت: سنحتفظ بالجولان حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق

11 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 11 - أكتوبر - 2021 1:47 مساءً
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

A A A
طباعة المقال

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين إن إسرائيل ستحتفظ بمرتفعات الجولان، التي استولت عليها في حرب 1967، حتى لو تغيرت المواقف الدولية تجاه دمشق، بحسب وكالة ”رويترز“.

ففي 2019 خالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوى العالمية الأخرى باعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي ضمتها في عام 1981 في خطوة لم يعترف بها العالم.

وجاءت تصريحات بينيت في وقت تتحسب فيه الإدارة الأمريكية الحالية فيما يتعلق بالوضع القانوني للجولان.

وقال بينيت، في كلمة أمام مؤتمر حول مستقبل الجولان، إن الصراع السوري الداخلي ”أقنع كثيرين في العالم بأنه ربما يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والإستراتيجية في أيدي دولة إسرائيل“.

وأضاف أمام المنتدى الذي تستضيفه صحيفة ”ميكور ريشون“ المحافظة ”لكن حتى في حال، كما يمكن أن يحدث، غيّر العالم موقفه من سوريا أو فيما يتعلق بالأسد فإنه لن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان.. مرتفعات الجولان إسرائيلية، انتهى الكلام“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

البيت الأبيض
تدخّلا في الانتخابات الأميركية.. واشنطن تفرض عقوبات على مواطنَين روسيين
تحليل جدري القرود
جدري القردة.. تسجيل أول حالة وفاة في أوروبا
مشنقة
إيران.. السلطات تعدم 3 نساء في يوم واحد

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

القمح
سوريا تسرق قمحنا... ومن أين يأتي القمح الى افران شمسين؟
ياسين فواز المعروف بـ "كينغ رولودكس"
النيابة العامة في بيروت تدعي على كينغ رولودكس!
فرنسا قدمت 50 باصاً هبة إلى لبنان
ماذا حلّ بـ"الباصات الفرنسية"؟