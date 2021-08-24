بينيت: سنواصل الهجمات على برنامج إيران النووي

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الثلاثاء عن أن تل أبيب ستواصل الهجمات السرية على برنامج إيران النووي وستعارض المحاولات التي تقودها واشنطن لإعادة العمل بالاتفاق النووي مع إيران. وفق صحيفة نيويورك تايمز.

وأضاف بينيت الذي يبدأ اليوم زيارة للولايات المتحدة أنه سيوسع مستوطنات الضفة الغربية، التي يعارضها الرئيس الأميركي جو بايدن.

كما نسبت الصحيفة لبينيت أيضا القول إنه سيعرض على البيت الأبيض استراتيجية جديدة لاحتواء البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء الماضي، أن الرئيس جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي لعقد اجتماع في البيت الأبيض في 26 أغسطس الحالي.