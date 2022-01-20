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بينيت لبن زايد: نقف إلى جانب الإمارات في هذه الفترة المعقدة

21 - يناير - 2022
نفتالي بينيت

نفتالي بينيت

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، لولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم إسرائيل للإمارات إثر الهجوم الأخير عليها.

وقال بينيت، عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: “تحدثت اليوم مع ولي عهد أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة في أعقاب العملية الإرهابية التي ارتكبت هناك. إسرائيل تقف مع دولة الإمارات العربية المتحدة في هذه الفترة المعقدة”.

وتعرضت الإمارات الاثنين الماضي لهجوم إرهابي استهدف مستودع وقود تابعا لشركة “بترول أبوظبي” الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت ميليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.

وأكد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم توطيد التعاون الأمني والاستخباراتي والدفاعي مع الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية الحادث.

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