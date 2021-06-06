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بينيت لنتنياهو: لا تترك وراءك أرضا محروقة!

6 - يونيو - 2021
نفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو

نفتالي بينيت وبنيامين نتنياهو

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دعا نفتالي بينيت رئيس حزب “يمينا” ورئيس الحكومة الإسرائيلية المحتملة، نتنياهو “لأن يحرر الدولة لتمضي قدما.. لأنه يحق لمواطني إسرائيل اختيار حكومة جديدة”.

وأضاف بينيت في كلمة مساء يوم الأحد: “هذه الحكومة يمينة أكثر من الحالية.. لا تترك وراءك أرضا محروقة”.

وتابع: “هناك من لا يريد حكومة الوحدة ويريد إجهاضها، هناك انتقادات يجب أن تسمح بها، ولكن أيضا هناك حملة عنيفة تستخدم فيها كل الأساليب ضد أعضاء من “يمينا” و”تكفا حداشاة” ليصوتوا ضد الحكومة.

وأضاف أن “تداول السلطة أمر طبيعي”، وطالب نتنياهو بالكف عن تحريض أنصاره على الأحزاب اليمينية المشاركة في الائتلاف الحكومي الذي يتشكل لإقامة حكومة بينيت بالشراكة مع “يش عتيد” برئاسة يائير لبيد.

وأفاد بينيت بأن نتنياهو كان قد توصل إلى تفاهمات مع رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، لتشكيل حكومة تعتمد على دعم الموحدة، مشيرا إلى أن العرض الذي حصل عليه منصور عباس للمشاركة في حكومة نتنياهو كان أكثر سخاءا من ذلك الذي حصل عليه للانضمام إلى حكومة بينيت – لبيد.

وأوضح أن الأحزاب اليمينية في الائتلاف الجديد كانت أكثر “خشونة” خلال المفاوضات مع “الموحدة”.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية المحتملة وجود أجواء طيبة بين الجميع وينتظرون العمل.

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