بينيت يحذر من استغلال الوضع السياسي في إسرائيل

قبل مغادرته منصبه، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأربعاء، من استغلال الوضع السياسي في إسرائيل للتصعيد من قطاع غزة.

ونقل بيان صادر عن مكتبه قوله: “لقد أكملت للتو تقييمًا للوضع بحضور قائد المنطقة الجنوبية في الجيش وقائد فرقة غزة، حيث نختم الآن أكثر من عام على الهدوء بالنسبة لسكان سديروت وعسقلان ومنطقة غلاف غزة منذ آخر 15 عامًا”.

وأضاف أن “الحالة الاعتيادية الجديدة في المنطقة الجنوبية هي الهدوء والأمن والحياة الطبيعية. حيث تشهد المنطقة الجنوبية أرقامًا قياسية بالنسبة للطلب على المنازل والعائلات الجديدة والمنازل التي تبنى هنا مما يشكل صورة النصر الحقيقية”.

وتابع بينيت: “نعيش فترة يشوبها عدم الاستقرار السياسي، لكن يجب الحفاظ على الاستقرار الأمني. ولا أقترح على أي أحد لدى الجانب الآخر محاولة تحدي ذلك”، في إشارة إلى غزة.

وسبق أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بينيت قام بزيارة إلى فرقة غزة وأجرى تقييمًا للوضع مع قائد المنطقة الجنوبية في الجيش، إليعيزر توليدانو، وقائد فرقة غزة، نمرود ألوني.

وفي وقت سابق الأربعاء، تبنى النواب الإسرائيليون، بأغلبية ساحقة، مشروع قانون ينص على حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة خلال أقل من أربع سنوات بعدما أكد رئيس الوزراء أن ائتلافه الحكومي لم يعد قابلا للاستمرار.

وصوت 110 نواب بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل الكنيست ولم يعارضه أي نائب فيما تغيب 10 نواب، وما زال يتوجب التصويت ب 3 قراءات إضافية يتوقع أن تنتهي الإثنين المقبل.

وستجري الانتخابات على الأرجح في 25 أكتوبر/تشرين أول المقبل.