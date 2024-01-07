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غانتس: سكان شمال إسرائيل لا يستطيعون العودة لمنازلهم

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 7 - يناير - 2024 2:41 مساءً
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (غيتي)

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أعلن بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي في مجلس الحرب، اليوم الأحد، أنه لا بد من حل عاجل لعدم قدرة مواطني شمال إسرائيل على العودة إلى منازلهم.

وأشار بحسابه على منصة “إكس” إلى أن إسرائيل مهتمة بالحل الدبلوماسي، وإذا لم يوجد فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل على إزالة التهديد.

وكتب غانتس أن “منظمة حزب الله هي التي بدأت التصعيد. إسرائيل مهتمة بالحل الدبلوماسي، ولكن إذا لم يتم العثور عليه، فإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي سوف يزيلان التهديد”.

وقال إن جميع “أعضاء مجلس الوزراء الحربي يشاركون هذا الرأي. الاعتبار الوحيد هنا هو أمن إسرائيل، ولا شيء غير ذلك”.

‏ويشن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على إسرائيل منذ اندلاع الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، بينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان بالمدفعية وتشن غارات جوية، مما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حزب الله بالإضافة إلى مدنيين.

    المصدر :
  • وكالات

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