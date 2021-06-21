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بيني غانتس يهدد بعملية عسكرية جديدة ضد غزة

21 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 21 - يونيو - 2021 12:48 مساءً
وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس

وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس

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في ظل استمرار التوترات وعدم التقدم في مسار اتفاق تهدئة مع الفصائل الفلسطينية، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، بشن عملية عسكرية جديدة في قطاع غزة.

ووفقا لإذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، فإن ”غانتس“ ناقش مع كبار قيادات الجيش، بشكل مغلق، اتخاذ قرار (العملية العسكرية) بحال لم تنجح الجهود المصرية والدولية للتوصل إلى اتفاق تهدئة مع حركة حماس في غزة.

وجدد غانتس التأكيد أن هدف العملية العسكرية المحتملة هو إضعاف قدرات حماس، والتوصل إلى اتفاق تهدئة مع الحركة بالشروط الإسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت توعد حركة حماس برد قاس وعنيف في حال تنفيذ أي هجمات ضد إسرائيل.

يذكر أن رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، أوعز للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات، بما فيها سيناريو الوصول إلى جولة قتال جديدة مع الفصائل الفلسطينية بغزة.

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