بيونغ يانغ تصف العلاقات بين كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان بالنسخة الآسيوية لحلف الأطلسي

نددت كوريا الشمالية بالمناورات العسكرية الثلاثية التي أجرتها كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة في الفترة بين 27 و29 يونيو حزيران ووصفتها بأنها استفزاز، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد. وقالت كوريا الشمالية إن هذه المناورات تظهر أن العلاقة بين الدول الثلاث تطورت إلى “النسخة الآسيوية من حلف شمال الأطلسي”.

وبدأت الدول الثلاث يوم الخميس مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق شاركت فيها مدمرات بحرية وطائرات مقاتلة وحاملة الطائرات الأمريكية ثيودور روزفلت التي تعمل بالطاقة النووية وذلك بهدف تعزيز الدفاع ضد الصواريخ والغواصات والهجمات الجوية.

والمناورات التي أُطلق عليها اسم “فريدوم إيدج” تم الاتفاق عليها في القمة الثلاثية التي عقدت العام الماضي في كامب ديفيد لتعزيز التعاون العسكري وسط أجواء مشوبة بالتوتر في شبه الجزيرة الكورية جراء تجارب الأسلحة التي تجريها كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان إن بيونجيانج لن تتجاهل الإجراءات التي تُتخذ لتعزيز كتلة عسكرية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها وستعمل على حماية السلام الإقليمي برد قوي وحاسم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضافت الوزارة أن واشنطن تواصل جهودها لربط كوريا الجنوبية واليابان بحلف الأطلسي، مشيرة إلى أن مساعي كوريا الجنوبية لتزويد أوكرانيا بالأسلحة هي أحد الأمثلة على هذا الجهد.

وقالت كوريا الجنوبية إنها ستبحث إمكانية توريد الأسلحة مباشرة إلى أوكرانيا، احتجاجا على اتفاقية الدفاع المتبادل الأخيرة التي تم توقيعها بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتتهم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كوريا الشمالية بتوريد أسلحة إلى روسيا تُستخدم في الحرب في أوكرانيا. وتنفي كل من روسيا وكوريا الشمالية ذلك الاتهام.

وفي العام الماضي، أجرت الدول الثلاث تدريبات مشتركة للدفاع الصاروخي البحري والحرب المضادة للغواصات لتحسين الاستجابة المشتركة لتهديدات كوريا الشمالية.