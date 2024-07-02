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"بي.واي.دي" تسجل ارتفاعًا قويًا في مبيعات السيارات الكهربائية وتقترب من تسلا

منذ ساعتين
سيارات بي.واي.دي الكهربائية

سيارات بي.واي.دي الكهربائية

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سجلت شركة (بي.واي.دي) الصينية ارتفاعا بواقع 21 بالمئة في مبيعات السيارات الكهربائية في الربع الثاني من العام، مما ساهم في تقليص الفجوة مع تسلا بعد أن أعادت الشركة الصينية لقب أفضل شركة للسيارات الكهربائية في العالم لمنافستها الأمريكية في الربع الأول.

وباعت (بي.واي.دي) 426039 سيارة كهربائية في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، وفقا لحسابات رويترز بناء على تقارير المبيعات الشهرية. وهذا أقل بحوالي 12 ألف سيارة من تسليمات سيارات تسلا المقدرة للربع الثاني.

وقال تسوي دونجشو الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية إن تخفيضات الأسعار والتحول المتزايد في طلب المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية والهجين بعيدا عن السيارات التقليدية من الأسباب الرئيسية وراء المبيعات القوية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين في الشهور القليلة الماضية.

وشكلت مبيعات السيارات التي تعمل بأنظمة الطاقة الجديدة بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجين في الصين 46.7 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات في مايو أيار وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، وفقا لبيانات جمعية سيارات الركاب الصينية.

    المصدر :
  • رويترز

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