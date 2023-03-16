تأجيل اجتماع لمسؤولين من تركيا وسوريا وإيران وروسيا

قال مصدر بوزارة الخارجية التركية، الخميس، إن اجتماع نواب وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وإيران وسوريا، الذي كان مقررا هذا الأسبوع، أرجئ لموعد لم يتحدد بعد.

كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد ذكر الأسبوع الماضي أن نواب وزراء خارجية الدول الأربع سيجتمعون هذا الأسبوع في موسكو قبل محادثات مقررة بين وزراء الخارجية في وقت لاحق بهدف حل الأزمة في سوريا.

وأشارت وكالة الأناضول التركية يوم الاثنين إلى أن اجتماع نواب الوزراء كان سيعقد يومي 15 و16 مارس آذار.

وأفاد المصدر بأن الاجتماع تأجل “لأسباب فنية”، دون الخوض في التفاصيل.

وفي مؤشر على تقارب محتمل بين أنقرة ودمشق، عقد وزيرا الدفاع السوري والتركي محادثات في موسكو في ديسمبر كانون الأول بحضور نظيرهما الروسي، في أعلى مستوى من المحادثات بين الجانبين منذ اندلاع الحرب السورية قبل أكثر من عقد.

وقال جاويش أوغلو في يناير كانون الثاني إنه قد يلتقي مع نظيره السوري في فبراير شباط لبحث العلاقات بين الجارتين.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، داعم رئيسي للمعارضة السياسية والمسلحة ضد الرئيس السوري بشار الأسد، ونشرت قوات في مناطق بشمال البلاد.

وموسكو هي الحليف الرئيسي للأسد وتشجع على المصالحة مع أنقرة.

وقال جاويش أوغلو، بعد لقائه مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأسبوع الماضي، إن إيران أبدت رغبة في الانضمام إلى المحادثات بين تركيا وسوريا وروسيا، وإن تركيا وافقت على ذلك.

وفي زيارة خارجية نادرة، التقى الأسد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو أمس الأربعاء.