تأجيل الرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل بسبب كورونا

أعلنت نائب رئيس بلدية القدس فلور حسن ناحوم الثلاثاء، أن الرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات واسرائيل والتي كان من المقرر أن تبدأ هذا الشهر، بعد اتفاق تطبيع العلاقات، تأجلت حتى كانون الثاني 2021، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت ناحوم، لوكالة فرانس برس خلال زيارة لدبي، “كان من المفترض أن تكون هناك رحلات جوية مباشرة في تشرين الاول، ثم أغلقت إسرائيل (بسبب الفيروس). الآن عندما أتحدث إلى المسؤولين هنا وهناك، فإننا نتوقع الأول من كانون الثاني”.

وتشغل ناحوم أيضا منصب عضو في مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي.

وتخطّط شركة “طيران الإمارات” التي تتّخذ من دبي مقرّاً لها، إنتاج وجبات الكوشير المطابقة للديانة اليهودية بالتعاون مع شركة متخصصة، في عملية من المتوقع أن تبدأ في الامارات بحلول يناير.

وعلى الرغم من التأجيل، قالت المسؤولة الإسرائيلية إن قطاع السياحة سيكون من أوائل القطاعات المستفيدة من اتفاقية التطبيع، حيث يقدّر خبراء الصناعة سفر بين 100 و250 ألف زائر في البداية من كل جانب.

وقالت إن “الإمارات تعد أكثر اقتصاد تطورا في الشرق الأوسط. الناس متحمسون حقا”.

وأضافت “سيكون التدفق الجديد للسائحين الإسرائيليين بمثابة دعم لدبي التي تتمتع بأكثر اقتصادات المنطقة تنوعا لكنها شهدت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي بعد عامين من النمو المتواضع”.

يذكر أنه خلال الساعات الماضية، وصلت أول سفينة شحن قادمة من الإمارات إلى ميناء حيفا، في أول رحلة تجارية معلنة بين البلدين.