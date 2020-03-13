أخبار العالم

تأجيل القمتين السعودية الأفريقية والعربية الأفريقية بسبب “كورونا”

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس الخميس، تأجيل القمتين السعودية الأفريقية والعربية الأفريقية؛ بسبب فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية وفق قول وزارة الخارجية إنه تم ”تأجيل عقد القمتين السعودية-الأفريقية، والعربية-الأفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام 2020م، إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقا“.

المزيد من الأخبار

لأول مرة منذ سنوات.. حاملات طائرات أميركية للشرق الأوسط لردع…

الثاني خلال أسبوع.. هجوم صاروخي على “قاعدة…

وأوضحت أن التأجيل ”بسبب حرص المملكة على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيا مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات“.

وأضافت الوزارة بقولها: ”القرار تم بالتنسيق مع رئاسة الجانب الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، في وقت تتظافر فيه جهودنا جميعا لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في بلداننا من المخاطر“.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

ترامب يدعو الشعب الأميركي للصلاة من أجل حماية أميركا من “كورونا”

أخبار العالم

مسافر أمريكي مصاب بـ”كورونا” على متن طائرة ركاب.. ولم يبلغ أحدا

أخبار العالم

فنزويلا تبدأ “حجرا جماعيا” بعد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا

أخبار العالم

مفوضية حقوق الإنسان الأممية تطعن بقانون الجنسية الهندي أمام المحكمة العليا

أخبار العالم

ترامب كان قريبا من شخص ثانٍ مصاب بفيروس كورونا

أخبار العالم

ظريف للأمم المتحدة: فيروس كورونا “يدمر إيران”