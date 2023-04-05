الخميس 14 رمضان 1444 ﻫ - 6 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان

منذ 34 ثانية
علم السودان

علم السودان

A A A
طباعة المقال

قال تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان في بيان اليوم الأربعاء إن مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات تأجلت.

وقال البيان إن المناقشات بشأن إعادة هيكلة الجيش أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد، مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه في الأول من أبريل نيسان الجاري قبل تحديد موعد جديد له غدا الخميس. ولم يذكر البيان الموعد الجديد لتوقيع الاتفاق.

وظهرت خلافات في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري أبرم في ديسمبر كانون الأول لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسعار النفط تشهد تقلبات متسارعة
أسعار النفط تستقر وسط مخاوف اقتصادية من قرار أوبك+ الأخير
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: روسيا لن تهزم أوروبا بينما تقف أوكرانيا وبولندا "كتفا إلى كتف"
القوات الإسرائيلية عند أبواب المسجد الأقصى
الجامعة العربية تحذر: اقتحام إسرائيل للمسجد الأقصى قد يشعل العنف

الأكثر قراءة

كريستيانو رونالدو وعائلته
بعد أنباء الاعتداء على أطفال رونالدو في المدرسة.. جورجينا تُعلّق!
سليمان فرنجية
هذا ما قاله الفرنسيون لفرنجية!
العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
"نحن نقترب".. العالم الهولندي يحذر من زلزال جديد