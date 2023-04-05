تأجيل توقيع الاتفاق السياسي في السودان

قال تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان في بيان اليوم الأربعاء إن مراسم توقيع اتفاق سياسي لتشكيل حكومة مدنية لإدارة البلاد وإطلاق مرحلة انتقالية جديدة صوب إجراء الانتخابات تأجلت.

وقال البيان إن المناقشات بشأن إعادة هيكلة الجيش أحرزت تقدما لكنها لم تنته بعد، مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاق، الذي كان من المقرر توقيعه في الأول من أبريل نيسان الجاري قبل تحديد موعد جديد له غدا الخميس. ولم يذكر البيان الموعد الجديد لتوقيع الاتفاق.

وظهرت خلافات في وقت سابق من هذا الأسبوع حول موعد دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية في الجيش، وهي خطوة دعا إليها اتفاق إطاري أبرم في ديسمبر كانون الأول لإطلاق مرحلة انتقالية جديدة.