تأجيل زيارة بايدن إلى السعودية

أفادت وسائل إعلام أميركية، السبت، بأن زيارة الرئيس الأميركي “جو بايدن” المخططة إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا الشهر تم تأجيلها إلى يوليو/تموز المقبل.

ونقلت شبكة “NBC News”، عن مصادر لها، قولها إن البيت الأبيض يخطط الآن للقيام برحلة أوسع إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للشبكة: “نحن نعمل على تنظيم زيارة إلى إسرائيل والمملكة العربية السعودية لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي+3”.

واضاف: “نحن نعمل على تأكيد التواريخ. عندما يكون لدينا شيء لنعلن عنه، فسنقوم بذلك”.

في السياق نفسه، قال دبلوماسي أجنبي ومسؤولان أميركيان إن زيارة السعودية لن تتم في أواخر يونيو/حزيران الجاري، مؤكدين في ذات الوقت أن الرحلة إلى إسرائيل قد تم تأجيلها أيضا.

وأضافوا أنهم علموا يوم الجمعة بخطط السفر المؤجلة.

ولم يتضح على الفور سبب التأجيل، ولكن المسؤولين الأميركيين أوضحوا أن التواريخ لا تزال في حالة تغير مستمر ويمكن أن تتغير مرة أخرى.

الى ذلك، ذكرت الشبكة أن البيت الأبيض رفض التعليق على أنباء تأجيل السفر، كما لم ترد السفارتان الإسرائيلية والسعودية لدى واشنطن على الاستفسارات مساء الجمعة.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت في وقت سابق، بأن بايدن سيزور إسرائيل والسعودية قرب الفترة التي يسافر فيها لحضور قمة الناتو في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر.