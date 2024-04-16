أفادت السفارة الأمريكية في نيودلهي اليوم الثلاثاء إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أرجأ زيارة كان من المقرر أن يقوم بها للهند هذا الأسبوع بسبب “الأحداث الجارية في الشرق الأوسط”.

وتصاعدت المخاوف من نشوب صراع أوسع في المنطقة بعد الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في مطلع الأسبوع، ردا على ما يعتقد أنها غارة جوية إسرائيلية على سفارة طهران في سوريا هذا الشهر.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

ويعكس تأجيل زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي للهند بسبب التوتر بالشرق الأوسط التحديات الدولية المتزايدة والتي تتطلب تركيزاً متجدداً على الشؤون الإقليمية الملتهبة.