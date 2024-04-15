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تأجيل زيارة وزيرة خارجية اليابان للبحرين بسبب التوترات في الشرق الأوسط

منذ ساعتين
وزيرة الخارجية اليابانية

وزيرة الخارجية اليابانية

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كشف ثلاثة مسؤولين حكوميين إن وزيرة الخارجية اليابانية تستعد لإرجاء زيارة كان مقررا أن تقوم بها إلى البحرين هذا الأسبوع وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم إيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وذكرت صحيفة سانكي أن الوزيرة يوكو كاميكاوا أبلغت البرلمان عزمها زيارة البحرين في أعقاب قمة لوزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا بين 17 و19 أبريل نيسان. ولم تعلن وزارة الخارجية عن الزيارة بشكل رسمي.

وقال أحد المسؤولين، طلب عدم ذكر هويته إن الإلغاء المزمع يهدف إلى إضافة المزيد من المرونة لجدول أعمال الوزيرة للتعامل مع الأزمة

ونددت اليابان بقوة بالهجوم الإيراني وانضمت إلى قوى عالمية أخرى ودول عربية في الدعوة إلى ضبط النفس.

ولم ترد سفارة البحرين في طوكيو حتى الآن على طلب مرسل بالبريد الإلكتروني للتعقيب.

    المصدر :
  • رويترز

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