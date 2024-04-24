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تأجيل عطاء استكشاف النفط والغاز في العراق

منذ ساعة واحدة
محطة لتكرير النفط في العراق

محطة لتكرير النفط في العراق

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أعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، تأجيل جولة عطاءات استكشاف النفط والغاز المتعلقة بما يصل إلى 30 منطقة جديدة إلى موعد يعلن عنه في وقت لاحق.

وكان من المقرر أصلاً أن يتم ترسية عقود استكشاف وتطوير النفط والغاز في 27 أبريل. ولكن تم تأجيل هذه الخطوة لتحديد موعد جديد سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

ولم تذكر الوزارة أسباب تأجيل العطاءات، ولكن يبدو أنها قرار استراتيجي يهدف إلى تحديد الوقت المناسب لإجراء هذه العملية بشكل فعال ومثمر.

ويأتي هذا التأجيل في سياق جهود العراق لتعزيز قطاع النفط والغاز، وتحقيق أقصى استفادة من موارده الطبيعية بما يخدم اقتصاد البلاد ويعزز التنمية المستدامة.

    المصدر :
  • رويترز

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