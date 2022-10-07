تأجيل محادثات السلام الإثيوبية لأسباب لوجستية

أعلن مصدران دبلوماسيان أنّ محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي والتي تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عامين في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا تأجلت لأسباب لوجستية.

وكان من المقترح إجراء المحادثات في مطلع الأسبوع القادم.

وقالت كل من الحكومة الإثيوبية وقوات منطقة تيغراي يوم الأربعاء إنهما قبلتا دعوة الاتحاد الأفريقي لإجراء محادثات في جنوب أفريقيا، والتي ستكون أول مفاوضات رسمية بين الجانبين منذ اندلاع الحرب في تشرين الثاني 2020.

وأودى الصراع في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان بحياة آلاف المدنيين فضلًا عن تشريد الملايين.

وقال المصدران الدبلوماسيان، اللذان رفضا الكشف عن هويتهما، إن التأجيل يتعلق بتنظيم أمور لوجستية وإنه لم يُحدد موعد آخر بعد.

وجاء في إحدى رسائل الدعوة الموجهة من الاتحاد الأفريقي، والتي اطلعت عليها رويترز، أن المفاوضات سيقودها أولوسيجون أوباسانجو، مبعوث الاتحاد الأفريقي السامي للقرن الأفريقي، بدعم من الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، والنائبة السابقة للرئيس في جنوب أفريقيا فومزيل ملامبو-نجوكا.