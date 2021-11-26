تأكيد أمريكي.. ملتزمون بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، بحث مع الرئاسة الأوكرانية أنشطة روسيا على الحدود الشرقية مع أوكرانيا.

وقال البيت الأبيض إن “سوليفان أكد لنظيره الأوكراني التزام واشنطن بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها”.

من جهتها أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون أوروبا وأوراسيا، كارين دونفريد، إن “كل الخيارات على الطاولة” فى الرد على التحركات الروسية ضد أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة لديها أدوات تتيح لها “خيارات واسعة عدة” فى هذا الشأن.

وأكدت أن جزءاً أساسياً من محادثات بلينكن فى الاجتماعات الأوروبية بلاتفيا والسويد، الأسبوع المقبل، ستركز على كيفية الرد على التحديات التى تشكلها روسيا وبيلاروسيا.

وأضافت أن اجتماع وزراء الناتو سيناقش الوجود “الكبير وغير المعتاد” للقوات الروسية قرب الحدود الأوكرانية بين موضوعات أخرى.