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تأكيد رسمي: بوتين يخطط لزيارة الصين الشهر المقبل

منذ ساعتين
فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتين

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس 25 نيسان/أبريل الجاري، أنه يعتزم زيارة الصين في مايو/ أيار القادم، مؤكدا ما ترشح سابقا عن تلك الزيارة، بحسب وكالة رويترز.

ومن المرجح أن تكون هذه الزيارة الأولى خارجيا لبوتين منذ انتخابه لفترة رئاسية جديدة مدتها ستة أعوام في مارس آذار. وكانت آخر زيارة أجراها الرئيس الروسي للصين في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأبرم بوتين اتفاقية شراكة “بلا حدود” مع نظيره الصيني شي جين بينغ في فبراير شباط 2022 قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إرساله قوات لغزو أوكرانيا.

واكتسبت العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بكين أهمية أكبر بالنسبة لموسكو بعد أن فرضت عليها الدول الغربية سلسلة متعاقبة من العقوبات منذ بدء الحرب.

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