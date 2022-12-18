تأكيد مصري أردني على تعميق التعاون والتنسيق حيال قضايا المنطقة

أكدت مصر والأردن، خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملك عبد الله الثاني، على “تعميق التعاون في جميع المجالات، والتنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية”، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

المتحدث الرئاسي قال إن الاتصال يأتي في إطار التشاور المنتظم بين الرئيس السيسي والملك عبد الله، وتطرق إلى “مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

كذلك عبر السيسي خلال الاتصال عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددًا على “أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين”، فيما أشاد العاهل الأردني بـ”العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، وبالتنسيق الدائم مع الرئيس السيسي”، مؤكداً تطلعه لـ”الدفع قدماً بأطر التعاون الثنائي على شتى الصعد”.

ومطلع الشهر الجاري، أعلن الرئيس المصري والعاهل الأردني في بيان صحافي، عقب لقاء جمعهما في القاهرة “دعمهما الكامل لفلسطين”.

إذ جرت حينها مباحثات بين السيسي والملك عبد الله تناولت مستجدات الأوضاع في المنطقة، لا سيما تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق حول “تعزيز جهود القاهرة وعمان نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين، من أجل العمل على إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفق مرجعيات الشرعية الدولية”.

كما أكد الجانبان حينها أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة، في إطار من احترام سيادتها ووحدتها، وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها”، حسب بيان رئاسي مصري.

وبين مصر والأردن والعراق آلية للتنسيق والتعاون الثلاثي، تم إطلاقها في القاهرة عام 2019، وشهدت الفترة الماضية عدة اجتماعات لتعزيز التعاون.