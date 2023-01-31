تأهب إسرائيلي تحسباً من رد إيراني على هجوم أصفهان

قررت إسرائيل، الإثنين، تعزيز منظومة الدفاع الجوي، ورفع حالة التأهب، خشية رد إيراني على استهداف مبنى لتطوير الصواريخ في أصفهان قبل يومين.

وقالت قناة “كان” العبرية إن “هناك حالة تأهب كبيرة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خشيةً من رد انتقامي إيراني”.

وأكدت القناة أنه تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي في شمال إسرائيل، وكذلك رفع حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الدفاع الجوي الإسرائيلي خشية الرد الإيراني.

وأوضحت أن “من بين السيناريوهات التي تخشاها إسرائيل، هي شن إيران هجمات ضد إسرائيل بواسطة صواريخ أو طائرات مسيرة تنطلق من اليمن أو سوريا”.

وأضافت القناة العبرية: “المنظومة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يكون الانتقام الإيراني أيضًا عن طريق استهداف السياح ورجال الأعمال وكبار المسؤولين الإسرائيليين في الخارج والسفارات”.

وهز انفجار قوي مصنعا عسكريا قرب مدينة إصفهان بوسط إيران الليلة الماضية فيما وصفته طهران، الأحد، بأنه هجوم بطائرات مسيرة من مهاجمين غير معروفين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الانفجار الذي وقع وسط تصاعد للتوتر مع الغرب بسبب ملف إيران النووي وتزويدها لروسيا بالأسلحة في حربها مع أوكرانيا، إضافة إلى قمع مظاهرات مناهضة للحكومة مستمرة منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان إن الهجوم “الجبان” كان يستهدف إثارة “حالة من عدم الأمن” في إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن الانفجار لم يتسبب سوى في أضرار مادية محدودة دون سقوط قتلى أو مصابين.