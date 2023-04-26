الأربعاء 6 شوال 1444 ﻫ - 26 أبريل 2023 |
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"تأهّبوا".. العالم الهولنديّ يُحذّر المنطقة العربيّة وإيران من "زلزال كبير"

منذ 7 دقائق
الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس

الخبير الهولندي فرانك هوغربيتس

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في فيديو عبر منصة “يوتيوب”، حذّر العالم الهولندي فرانك هوغربيتس من احتمال حدوث نشاط زلزالي قوي نهاية هذا الشهر، أي بين 29 و30 نيسان، أو في الأول من أيار، وقد تتراوح قوّة هذا النشاط الزلزالي ما بين 6 و7 على مقياس ريختر، كما أنّه من المحتمل أن تصل إلى 8 على مقياس ريختر في أسوأ الحالات.

أما بالنسبة إلى المنطقة المعرّضة لخطر الزلازل، فحذّر فرانك سكان دول المنطقة العربية، بخاصة في نهاية شهر نيسان، طالبًا منهم البقاء في حالة تأهب.

كما أشار فرانك إلى أن إيران ستكون معرضة أيضًا لنشاط زلزالي، وقال إن من المحتمل أن تبلغ قوته ما بين 5 و6 على مقياس ريختر، وفي أسوأ الحالات قد يبلغ 7 على مقياس ريختر.

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