تاركاً رسالة انتحار.. العثور على جثة الممثل لي سون-كيون

أفاد مسؤول بالدفاع المدني في العاصمة الكورية الجنوبية سيول أن السلطات عثرت على الممثل لي سون-كيون، أحد أبطال فيلم باراسايت “طفيلي” الحائز على أربع جوائز أوسكار، ميتا اليوم الأربعاء بعد بلاغ عن اختفائه.

وخضع لي (48 عاما)، الذي لعب دور رب أسرة ثرية في الفيلم، لتحقيق حول اتهامات بتعاطي المخدرات بشكل غير قانوني وسط حملة حكومية استجوبته فيها الشرطة ثلاث مرات. واستغرقت إحدى جلسات التحقيق 19 ساعة في مطلع الأسبوع.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الممثل قال خلال التحقيق إنه تعرض للخداع لتعاطي المخدرات من قبل نادلة في حانة حاولت ابتزازه.

وقال مسؤول الدفاع المدني لرويترز، شريطة عدم نشر هويته، نظرا لحساسية القضية، إن السلطات عثرت على لي أثناء عملية بحث بعد بلاغ عن اختفائه.

وفي وقت سابق، ذكرت يونهاب نقلا عن الشرطة إنه تم العثور على لي في سيارة في حديقة في سيول، بعد أن أبلغ مدير أعماله الشرطة أن الممثل غادر المنزل تاركا رسالة انتحار على ما يبدو.

وفيما لم يرد مسؤولون في الشرطة على الفور على مكالمات هاتفية من رويترز للحصول على تعليق، لم ترد الوكالة التي تدير أعمال لي على المكالمات أيضا.

ويمكن أن تؤدي انتهاكات قوانين المخدرات الصارمة في كوريا الجنوبية إلى السجن لمدة ستة أشهر أو لمدة تصل إلى 14 عاما لمرتكبي الجرائم المتكررة والتجار.

وفاز فيلم باراسايت الذي أنتج عام 2019 وأخرجه بونغ جون-هو بأربع جوائز أوسكار في فبراير\شباط 2020 في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم روائي عالمي، كما حصل على ستة ترشيحات لجوائز الأوسكار.