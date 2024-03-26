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تاس: مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تصف تعذيب المحتجزين بأنه غير مقبول

منذ ساعة واحدة
روسيا - تعذيب المحتجزين بهجوم موسكو

روسيا - تعذيب المحتجزين بهجوم موسكو

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء أن المفوضة الروسية لحقوق الإنسان وصفت استخدام التعذيب مع المحتجزين أمنيا بأنه غير مقبول.

وجاءت تصريحات المفوضة الروسية بعد نشر مقاطع فيديو تظهر استجواب المشتبه بهم في هجوم وقع هذا الأسبوع على قاعة حفلات موسيقية في كروكوس بالقرب من موسكو وأسفر عن مقتل 139 شخصا على الأقل.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.

وقُطع جزء من أذن أحد المسلحين المشتبه بهم في أثناء استجوابه، وبدت على المتهمين الرئيسيين، وعددهم أربعة، إصابات واضحة عندما مثلوا أمام محكمة في موسكو يوم الأحد.

ورفض الكرملين التعليق أمس الاثنين عندما سُئل عما إذا كان المتهمين قد تعرضوا للتعذيب.

ونقلت وكالة تاس عن المفوضة تاتيانا موسكالكوفا قولها “رغم حقيقة أن احتجاز المجرمين قد يكون بالغ الأهمية، وأن نص القانون الجنائي لا يُحمل المسؤولية عن الإجراءات المسببة للضرر في أثناء الاعتقال، فمن غير المقبول على الإطلاق استخدام التعذيب ضد المحتجزين والمتهمين”.

وأضافت موسكالكوفا أن أي تدابير إجرائية وتنفيذية يجب أن تجري وفقا للقانون.

ويحظر الدستور الروسي التعذيب، كما أن روسيا من الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

    المصدر :
  • رويترز

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