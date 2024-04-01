تاس: مقاتلون أجانب محتجزون في داغستان على صلة بهجوم موسكو

نقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله اليوم الاثنين 1 نيسان/أبريل 2024، إن مقاتلين أجانب اعتقلوا أمس الأحد في منطقة داغستان بجنوب روسيا متورطون في تمويل هجوم وقع الشهر الماضي على قاعة حفلات موسيقية قريبة من موسكو.

وذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن الجهاز قوله أيضا إن أحد الرجال الأربعة المعتقلين اعترف بأنه أحضر بنفسه أسلحة للمهاجمين.

وقالت السلطات الروسية أمس الأحد إنها اعتقلت مجموعة من الرجال كانوا يخططون للقيام بأعمال عنف، لكنها لم تكشف عن جنسياتهم.

وقُتل 144 شخصا على الأقل في هجوم 22 مارس آذار. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد مسؤوليته عنه لكن روسيا قالت أيضا إنها تعتقد أن “قوميين أوكرانيين” على صلة بالهجوم، وهو ما نفته كييف بشدة.

والرجال الأربعة، الذين تتهمهم روسيا بتنفيذ الهجوم، من عرقية الطاجيك.