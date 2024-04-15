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تاياني: اجتماع مجموعة السبع سيركز على إنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأكرانيا

منذ 9 دقائق
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي تستضيف بلاده اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع هذا الأسبوع، إن الجهود المبذولة لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا ستهيمن على مناقشات الاجتماع.

وسيجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع في جزيرة كابري الإيطالية خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل\نيسان للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وتهدئة التوتر بين إسرائيل وإيران.

وقال تاياني لرويترز قبل الاجتماع الذي سيرأسه “الأمر ليس سهلا في هذه اللحظة. لكنني أعتقد أن الدبلوماسية أمر بالغ الأهمية… موقفنا الدولي واضح للغاية… نحن متحدون. وهذا أمر مهم للغاية”.

لكن هذا الموقف الموحد ليس كافيا حتى الآن لإحلال السلام سواء في أوكرانيا أو الشرق الأوسط.

ويرفض الإسرائيليون الدعوات المتكررة لوقف هجومهم على غزة، في حين تحول زمام الأمور لصالح روسيا في المعركة ضد أوكرانيا مع عدم قدرة الغرب على تزويد كييف بالأسلحة التي تحتاج إليها بشدة.

ومن المتوقع اتخاذ قرار نهائي خلال قمة زعماء مجموعة السبع في منطقة بوليا الجنوبية في يونيو حزيران.

وسوف تركز الجلسة الافتتاحية للاجتماع مساء يوم الأربعاء على غزة وإيران، على أن يناقش الوزراء الوضع في البحر الأحمر صباح يوم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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