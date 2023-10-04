تايلاند.. الشرطة توجه تهمة القتل العمد للمشتبه به في إطلاق النار بمركز تجاري

قالت الشرطة التايلاندية الأربعاء إنها ستوجه اتهامات بالقتل العمد والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني وارتكاب جرائم أخرى إلى فتى يشتبه في أنه قتل امرأتين أجنبيتين في إطلاق نار بمركز تجاري في تايلاند.

وقال الميجور جنرال ناكارين سوخونتاويت من شرطة بانكوك لرويترز إن المشتبه به البالغ من العمر 14 عاما سيُحال إلى محكمة الأحداث في وقت لاحق اليوم الأربعاء 4\10\2023، مضيفا أن الضباط يواجهون صعوبات في التواصل مع الفتى.

وعمت الفوضى مركز سيام باراجون التجاري الفاخر قرب ساعات الذروة أمس الثلاثاء 3\10\2023 عندما فر مئات الأشخاص من المكان بعد سماع دوي طلقات نارية في أحدث واقعة عنف مسلح كبيرة تشهدها البلاد في السنوات الثلاث الماضية.

وقُتلت امرأتان من الصين وميانمار وأصيب خمسة بينهم أجنبيان في واقعة إطلاق النار.

وقالت الشرطة في وقت سابق اليوم الأربعاء إن الفتى المشتبه به أصيب بانهيار عصبي وكان قد قام بتعديل مسدس مصمم لإطلاق الطلقات الفارغة.

وألقي القبض على المشتبه به في وقت متأخر أمس الثلاثاء 3\10\2023 وقالت الشرطة إنه كان يتلقى علاجا نفسيا ولم يتناول أدويته الموصوفة له يوم إطلاق النار.

وقال قائد الشرطة الوطنية إن المحققين يجرون تحريات عن الفتى ويعتزمون التحدث إلى أصدقائه لمعرفة حالته العقلية، مضيفا أنه من غير المعتاد القاء القبض على مطلق النار حيا.

وحوادث إطلاق النار العشوائية نادرة في تايلاند لكن العنف المسلح وحيازة الأسلحة أمر شائع. ولدى البلاد قوانين صارمة تنظم حيازة الأسلحة لكن يمكن تعديل تصميم الأسلحة النارية والحصول عليها بطريقة غير قانونية ويجري تهريب العديد منها من الخارج.

وجاءت واقعة إطلاق النار بالمركز التجاري بعد ثلاثة أيام من الذكرى الأولى لمقتل 35 شخصا، من بينهم 22 طفلا، في حضانة في بلدة بشمال شرق تايلاند، خلال هجوم بالرصاص والسكين استمر لساعات نفذه شرطي سابق والذي أطلق النار على نفسه فيما بعد.